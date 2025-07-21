Tekirdağ’da Uyuşturucuya 3 Ayrı Noktada Operasyon

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde düzenlediği üç ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirdi.

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Tekirdağ’da Uyuşturucuya 3 Ayrı Noktada Operasyon
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Tekirdağ Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde B.S. adlı şahsın evine yapılan baskında, peçeteye emdirilmiş dört parça bonzai, 125 mililitre sıvı amfetamin ve bir cep telefonu bulundu.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde F.A.'nın yaşadığı adrese ve eklentilerine gerçekleştirilen operasyonda ise 15 kök kenevir, 1 kilo 33 gram kubar esrar, bir hassas terazi, iki av tüfeği, bir tabanca şarjörü ve 123 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kapaklı’nın Karaağaç Mahallesi’nde G.T. ve İ.B.’ye ait bir iş yerinde yapılan aramada ise 15 gram bonzai, 30 mililitre sıvı amfetamin, 5 gram macun formunda amfetamin, altı sentetik hap, bir hassas terazi, iki cep telefonu ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Yapılan operasyonlar sonucunda, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve bulundurulmasıyla ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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