Keşiş Mağarası Yerli Turistlerin İlgi Odağı Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Turizm potansiyelinin artırılması amacıyla düzenlenen gezi programında, doğasever ziyaretçiler Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Gerger Kanyonları'nı zenginliklerini yerinde keşfetme fırsatı buldu. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Gerger Kanyonları içerisinde yer alan Keşiş Mağarası ise gezinin en çok ilgi gören noktalarından biri oldu.

Yerli turistler, hem kanyonun doğal yapısına hayran kaldı hem de Keşiş Mağarası'nın mistik atmosferinde bol bol fotoğraf çekti. Katılımcılar, bölgenin hem doğayla iç içe olması hem de tarihi dokusuyla etkileyici bir deneyim sunduğunu ifade etti. Gerger Kanyonları ve çevresi, her geçen gün daha fazla ziyaretçinin ilgisini çekerken, bölgenin sürdürülebilir turizm alanında önemli bir destinasyon haline gelmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA