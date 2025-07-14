Adıyaman'da Toplu Taşımada Klima ve Temizlik Denetimi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin etkisini artırdığı günlerde vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi amacıyla denetimlere ağırlık verdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araçların klimalarının düzgün çalışıp çalışmadığı, iç temizlik durumu, şoförlerin kişisel hijyenine dikkat edip etmediği ve güzergah kurallarına uyulup uyulmadığı tek tek incelendi. Özellikle yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde klima denetimleri ön planda tutuldu.

Denetim sırasında eksiklik tespit edilen araçlarda sürücüler uyarılırken, güzergah dışına çıkan ya da klima açmayan şoförler hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Zabıta yetkilileri, hem sürücü hem de yolcuların daha güvenli ve sağlıklı bir ulaşım deneyimi yaşaması adına denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA