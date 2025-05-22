Adana'da Kavurucu Sıcaklar: Termometre 36 Dereceyi Gösterdi

Afrika sıcaklarının etkisi altındaki Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi. Fırıncılar sıcak fırının başında soğuk suyla hayatta kalmaya çalışırken, gençler ise ölüm tehlikesine aldırmadan sulama kanallarına akın etti.

Adana'da Kavurucu Sıcaklar: Termometre 36 Dereceyi Gösterdi

Yaz daha tam başlamadan cehennem sıcaklarını yaşamaya başlayan Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi, nemle birlikte hissedilen sıcaklık çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Gölgede bile terleten havada, açık alanda ve fırın başında çalışanlar için adeta yaşam mücadelesi başladı.

Fırın ustaları, 90 dereceyi bulan fırın sıcaklığına rağmen saat başı ekmek pişiriyor, molalarda ise soğuk suyla ayakta durmaya çalışıyor. Fırıncı Can Delibalta, "Kabusumuz olan sıcaklar başladı. Dışarısı 35 dereceyken fırın başında 70-80 dereceyi buluyor. Allah dışarıda çalışan herkese kolaylık versin" diyerek zorluğu gözler önüne serdi.

Adana'da Kavurucu Sıcaklar: Termometre 36 Dereceyi Gösterdi - Resim : 1

Öte yandan, yakıcı sıcağa karşı serinlemek isteyen gençler ise her yaz ölümlere neden olan sulama kanallarına girmeye başladı. Tehlikeyi umursamadan suya atlayan gençlerden 16 yaşındaki Cavit Coşkuner, "Paramız yok, havuza gidemiyoruz. Tehlikeli ama biz yüzmeyi biliyoruz. Boğulursak da Allah'ın emri" dedi.

15 yaşındaki Ali Yılmaz da riskleri bilerek suya girdiğini belirterek, "Boğulmaktan korkmuyoruz. Burada serinliyoruz, başka çaremiz yok" sözleriyle çaresizliği dile getirdi.

Yetkililer ise her yıl onlarca can alan kanallara girilmemesi konusunda uyarılarını yinelerken, Adana'da sıcaklarla birlikte boğulma vakalarının artmasından endişe ediliyor.

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Kaynak: İHA

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