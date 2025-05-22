Tankerden Dökülen Balık Yağı Faciaya Yol Açtı: Zincirleme Kazalarda 7 Kişi Yaralandı

Muğla Milas’ta bir tankerden yola dökülen balık yağı zincirleme kazalara yol açtı. Frenleri tutmayan araçlar kontrolden çıkarken, 7 kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu.

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Muğla'nın Milas ilçesinde büyük bir trafik faciası ucuz atlatıldı. Milas-Söke Karayolu’nda, balık yağı taşıyan bir tankerin hava hortumunun patlaması sonucu yola dökülen yağ ve balık atıkları, bir dizi kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda araçlar kontrolden çıkarken, bazıları şarampole devrildi, bazılarıysa birbirine çarptı.

Edinilen bilgilere göre, 03 RF 102 plakalı tanker rampadan inerken teknik bir arıza yaşadı ve fren sistemi kilitlendi. Bu sırada karayoluna yayılan balık yağı ve diğer atıklar, araçların adeta buz üzerinde ilerlemesine neden oldu. Vatandaşlar, savrulup yoldan çıkan araçları görünce diğer sürücüleri uyararak olası daha büyük bir facianın önüne geçti.

7 KİŞİ YARALANDI

Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 7 kişi yaralanırken, olayda can kaybı yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, araçların kontrolden çıkarak birbirine çarptığı görüldü.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Vatandaşların yolu kendi çabalarıyla kapatması sonucu daha fazla kazanın önüne geçildi. Kazanın ardından Milas-Söke Karayolu trafiğe kapatılırken, olay yerine gelen ekipler temizlik çalışması başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ise kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Aydın
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