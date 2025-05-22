Kızını Boğarak Öldüren Anneye 'İkinci İyi Hal' İndirimi! Mahkemedeki Savunması Salonu Şoke Etti

İzmir’de uyuşturucu bağımlısı kızını boğarak öldüren anne Ayşe Vural’a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını mahkeme tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Yeniden yargılanan anne ikinci iyi hal indirimi ile 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kızını Boğarak Öldüren Anneye 'İkinci İyi Hal' İndirimi! Mahkemedeki Savunması Salonu Şoke Etti

İzmir’in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de uyuşturucu bağımlısı 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğduğunu söyleyerek teslim olan anne Ayşe Vural tutuklanmış, eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kızını Boğarak Öldüren Anneye 'İkinci İyi Hal' İndirimi! Mahkemedeki Savunması Salonu Şoke Etti - Resim : 1

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Vural'a kızını öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, ardından cezayı tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etmişti.

YENİDEN YARGILANDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş, karar ise sanık avukatı tarafından Yargıtay'a taşınmıştı. Kızını öldüren Ayşe Vural yeniden yargılandı.

Kızını Boğarak Öldüren Anneye 'İkinci İyi Hal' İndirimi! Mahkemedeki Savunması Salonu Şoke Etti - Resim : 2

'GÖRDÜKÇE GRAM GRAM ÖLÜYORUM'

Ayşe Vural, kendini ‘Bizim evimize düşen yıldırım hiçbir eve düşmesin. Ben karıncayı bile inciten biri değilim. Suça meyilli biri değilim. Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka birisiydi. Ciğerim yanıyor. Cezaevinde uyuşturucu satıcılarını gördükçe gram gram ölüyorum. Hiçbir karar içimdeki acıyı bitiremez ama en azından nefes almak istiyorum’ diyerek savundu.

Kızını Boğarak Öldüren Anneye 'İkinci İyi Hal' İndirimi! Mahkemedeki Savunması Salonu Şoke Etti - Resim : 3

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Vural’ın avukatı hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme tutuklu sanık Ayşe Vural'ın, kızı Zeynep Vural'ı "kasten öldürme" suçundan önce 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet daha sonra iyi hal ve suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

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