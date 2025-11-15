Adana'da Karşı Şeride Geçen Cip Faciaya Neden Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da D-400 karayolu Merkez Cami alt geçidi Mersin istikametinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Yunus Görecek’in kullandığı cip, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Bayram O.’nun yönetimindeki panelvan araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle cip sürücüsü Yunus Görecek ile yanındaki kadın yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Panelvan sürücüsü yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlarda ağır hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA