İstanbul’daki Gizemli Ölüm Zinciri Büyüyor! Anne ve İki Çocuğu Böcek İlacı mı Öldürdü? Gözaltı Sayısı 7’ye Çıktı

Şüpheli aile ölümü soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 7’ye yükseldi. Damacana suyu ve oteldeki ilaçlama iddiası soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen ailenin Ortaköy’de yedikleri yiyeceklerden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından anne Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammed (6) ve Masal (3) hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek’in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürmüştü. Tüm Türkiye’yi sarsan olayda soruşturma genişletilirken bugün 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

OTELDEKİ SU ŞÜPHESİ SORUŞTURMANIN MERKEZİNE YERLEŞTİ

Ailenin Fatih’te konakladığı otelde kalan iki turistin de benzer şekilde zehirlenme belirtileri göstermesi soruşturmayı bambaşka bir yöne taşıdı. İtalyan ve Faslı turistler Mustafa Taamart ile Reda Fakhri’nin mide bulantısı ve fenalaşma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan incelemelerde, turistlerin dışarıda aynı yemekleri yedikleri ancak otelde sadece damacana sudan tükettikleri tespit edildi. Bu kritik detay, dikkati otelin su kaynağına yöneltti.

‘DIŞ MÜDAHALE’ ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp’ın çocuklarda zehirlenmeyi net şekilde işaret etmeyen ön bulgularının ardından dosyayı derinleştirdi. Olay “şüpheli ölüm” olarak kaydedildi ve soruşturma Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne devredildi. “Dış müdahale” ihtimalinin masada olduğu belirtilirken, tüm deliller çapraz analizle yeniden inceleniyor.

7 GÖZALTIYA ULAŞILDI

Ortaköy’de ailenin tükettiği yiyeceklerle ilgili süren incelemeler kapsamında daha önce seyyar midye satıcısı Yusuf D., midyeci Ercan E., lokum satıcısı Fatih T. ve bir işletme çalışanı gözaltına alınmıştı. Bugün yürütülen operasyonlarda ise otelin sorumlusu, ilaçlama şirketinin sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammed ve Masal, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verilirken, soruşturmanın tüm yönleri Cinayet Büro tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor. Soruşturmanın seyri, oteldeki su incelemesi ve beklenen ayrıntılı Adli Tıp raporuyla birlikte daha da netleşecek.

Kaynak: DHA

