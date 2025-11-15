Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da Önemli Mesajlar: Günde 550 Konut İnşa Ediliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Törenine katıldı. Havalimanından şehir merkezine kadar karşılaştığı yoğun ilgi için Adıyamanlılara teşekkür eden Erdoğan, "Sizin sevginize ve dualarınıza mazhar olmaktan onur duyuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Biz yaraları sarmanın derdindeyiz. Biz taş üstüne taş koymanın, ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz demeden sizin için çalışıyor, sizi bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için adeta çırpınıyoruz.

'ZOR BİR İMTİHANLA SINANDIK'

* Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık. Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken, yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı, horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

'SEÇİM BİTTİ, İŞLERİ BİTTİ'

* Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları, meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören ne duyan var. Sandıklar kapandı, seçim bitti. Mürailerin de deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı hiçbir zaman tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık, çok daha önemlisi Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk, Adıyaman'da doğduğumuz gibi.

* İki yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk. (Deprem bölgesi) 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim etmiş oluyoruz. Yıl sonu deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi hedefliyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ

Boş işlerle, tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millete, memlekete hiçbir hayrı dokunmayan sahte, sanal gündemler umurumuzda bile değil. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor, geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun. CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan uzak üslubu, en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir.

KONUT PROJESİ

* (500 bin Sosyal Konut Projesi) Milletimiz projeye çok yoğun ilgi gösteriyor. Kampanyamız kapsamında Adıyaman'ımıza da 5 bin sosyal konut yapacağız.

GÜNDE 550 KONUT

* Deprem bölgesinde 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 7 gün 24 saat esasıyla çalışılıyor. Dakikada 3, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz.

ÇALIŞMALAR REKOR HIZLA SÜRÜYOR

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların ölçeği tv100 ekranlarında yayınlanan Doğru Yorum programında Başak Şengül tarafından detaylarıyla aktarıldı. Programda paylaşılan verilere göre deprem bölgesinde çalışmalar şu rekor hızla sürüyor:

3.481 şantiyede 200 bin işçi görev yapıyor.

Günde 550, saatte 23 konut üretiliyor.

Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan ve İzlanda büyüklüğüne denk bir alan yeniden inşa ediliyor.

Sadece konut değil; meydan, okul, cami, park ve altyapı projeleri de eş zamanlı yürütülüyor.

Bölge genelinde 11 bin kilometrelik altyapı hattı tamamlandı.

Adıyaman İndere’de 700 futbol sahası büyüklüğünde, toplam 5 milyon metrekarelik alanda 16 bin yeni konut inşa ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi