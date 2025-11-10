Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'da, Haymana ile Gölbaşı ilçe sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada Yeliz B, Ayhan B, Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B. isimli aynı aile fertleri olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralılar için ilk müdahalede bulundu.

Kazadan yaralı kurtulan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemi yapılması için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedeni ve tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA