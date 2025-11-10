Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

Ankara’nın Haymana-Gölbaşı yolunda meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişiyse tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'da, Haymana ile Gölbaşı ilçe sınırındaki Karacaören-Çalış yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada Yeliz B, Ayhan B, Hayrunisa B. ve Yüksel Özlem B. isimli aynı aile fertleri olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralılar için ilk müdahalede bulundu.

Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü - Resim : 1

Kazadan yaralı kurtulan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemi yapılması için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedeni ve tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Ankara
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Oğlunun Endişesiyle Başlayan Arayış, Acıyla Bitti! Evinde... Oğlunun Endişesiyle Başlayan Arayış, Acıyla Bitti! Evinde...
Kadıköy'de Vahşet! Genç Kadını Benzin Dökerek Yaktı Kadıköy'de Vahşet! Genç Kadını Benzin Dökerek Yaktı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum' Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum'
Beykoz Sahilinde Korkunç Olay! Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı Balık Tutanların Oltasına Ceset Takıldı
Meteoroloji Alarm Verdi: Yağmur Kapıda! Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak Bu İllerde Sağanak ve Sis Etkili Olacak
Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması Selahattin Demirtaş'ın Tahliyesine Çarpıcı Yorum