Manisa'da Feci Kaza! Trafik Polisi Aracı Tıra Çarptı! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Ağır Yaralı

Olay, Alaşehir–Sarıgöl yolu üzerindeki Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşandı. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görev yapan polis memurları Ali Barut ve Hatice Önal’ın bulunduğu polis aracı, seyir halindeyken önündeki tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan polislerden Ali Barut’un olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Ağır yaralanan polis memuru Hatice Önal ise Alaşehir Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Önal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şehit olan polis memuru Ali Barut’un Manisa’nın Salihli ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

