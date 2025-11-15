Manisa'da Feci Kaza! Trafik Polisi Aracı Tıra Çarptı! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Ağır Yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında görevli polislerin bulunduğu ekip aracı tıra arkadan çarptı. Kazada polis memuru Ali Barut şehit olurken, meslektaşı Hatice Önal ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Alaşehir–Sarıgöl yolu üzerindeki Yenimahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşandı. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görev yapan polis memurları Ali Barut ve Hatice Önal’ın bulunduğu polis aracı, seyir halindeyken önündeki tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'da Feci Kaza! Trafik Polisi Aracı Tıra Çarptı! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Ağır Yaralı - Resim : 1

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan polislerden Ali Barut’un olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Ağır yaralanan polis memuru Hatice Önal ise Alaşehir Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Önal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Manisa'da Feci Kaza! Trafik Polisi Aracı Tıra Çarptı! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Ağır Yaralı - Resim : 2

Şehit olan polis memuru Ali Barut’un Manisa’nın Salihli ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Manisa Polis
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı Yükseldi Dilovası'nda Günler Sonra Acı Haber Geldi! Yangın Faciasında Can Kaybı Yükseldi
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe
Yoğun Kar Yağışı Bölgede Hayatı Felç Etti! 3 İlde Ulaşım Tamamen Durdu Yoğun Kar Yağışı Bölgede Hayatı Felç Etti! 3 İlde Ulaşım Tamamen Durdu
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı
Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı! Çalışanına Vahşice Saldıran Bahadır Ünlü Tutuklandı!