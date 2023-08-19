Adana'da husumetli oldukları aileyi silahla taradılar!

Adana'da husumetli oldukları ailenin evine gelen kişiler silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Gökhan G. (27), kuzeni M.G. (16) ile arkadaşı Ruhat K. (25), husumetli olduğu Mustafa Ataman’ın (20) ve ailesinin yaşadığı eve geldi.

Şüpheliler, çıkan tartışmada iki ayrı tabancayla Mustafa ile annesi Perihan (63), ablaları Sabriye (30), Zeynep (21), ağabeyi Orhan Ataman (42), Sümeyye Ataman (24) ve arkadaşı Cabbar Taş’ı (27) vurup kaçtı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Ataman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da husumetli oldukları aileyi silahla taradılar! - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE DARBEDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerden Gökhan G. ile M.G.’nin amcası E.G.’nin Mustafa Ataman’ın ablası H.G. ile evli olduğu, şiddetli geçimsizlik yaşayınca ayrı yaşamaya başladıkları, iki aile arasındaki husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

Husumetin devam etmesi üzerine E.G.’nin yeğenlerinin aileyi sürekli tehdit ettiği, temmuz ayında da Mustafa Ataman’ı kaçırıp darbettikleri öğrenildi. Ataman’ın şikayetini geri çekmemesi üzerine telefonda yeniden tartıştıkları ve cinayetin işlendiği belirtildi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Bürosu polisi, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskınla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularında birbirlerini suçladığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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