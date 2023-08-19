İzmir Çeşme'de eğlence mekanında silahlı kavga!

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanına gelen şüpheliler ile mekanın güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrası bir kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
><

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile mekanın güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine çıkan silahkavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı. Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede ise 5 müşteri hafif şekilde yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi. 6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

PANİK ANLARI VE SİLAH SESLERİ KAMERADA

Öte yandan, yaşanan kavga anları, müşterilerin panikleri ve silah sesleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüphelilerin kaçtığı otomobil, boş bir arsada bulundu.

Emniyet ve jandarmamızın iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışma sonrasında kaçan 5 şüpheli (M.M., B.Y., O.D., Ü.G., İ.A.), suç aleti 3 tabanca ile yakalandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir Çeşme Kavga Silah
Son Güncelleme:
CNN Türk’ün kullandığı ifade tartışma yarattı: 'CNN Türk de Hüdapar'laştı' CNN Türk’ün kullandığı ifade tartışma yarattı: 'CNN Türk de Hüdapar'laştı'
Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok
'Üç eşli' vekil Ali Yüksel'in 'piyasayı piçlerle mi dolduralım' sözlerine Nevşin Mengü'den Melih Gökçek göndermeli tepki! 'Üç eşli' vekil Ali Yüksel'e Nevşin Mengü'den tepki!
Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer... Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak! Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak!
O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı! O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı!
Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı! Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı!
İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Her şey sil baştan! İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini
Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı Tatil planı yapanlara 1 Eylül uyarısı: Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten açıkladı