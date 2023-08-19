CNN Türk’ün kullandığı ifade tartışma yarattı: 'CNN Türk de Hüdapar'laştı'

KKTC’de Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında yaşanan gerginliği ekranlara taşıyan CNN Türk’ün, Türk askeri için kullandığı ifade büyük tepki çekti.

CNN Türk’ün kullandığı ifade tartışma yarattı: 'CNN Türk de Hüdapar'laştı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere tamamen insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırladı. Söz konusu projeyi engellemek üzere tel çekilmesinin üzerine ise Türk askeri ile BM Barış Gücü askerlerinin arasında gerginlik yaşandı. O anları ekranlara taşıyan CNN Türk’ün kullandığı ifadeler ise tartışma yarattı.

TÜRK ASKERİ YERİNE ‘TÜRKİYE ASKERİ’ DEDİLER…

CNN Türk ekranlarındaki Türkiye askerleri ifadesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Haberde ‘Türk askeri’ yerine ‘Türkiye askeri’ ifadesi kullanıldı.

CNN Türk’ün kullandığı ifade tartışma yarattı: 'CNN Türk de Hüdapar'laştı' - Resim : 1

“CNN TÜRK DE HÜDAPAR’LAŞTI…”

Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise bu ifadeler üzerine CNN Türk’e sert bir tepki gösterdi.

“CNN Türk de HÜDAPAR'laştı. Türk Askerine ‘Türkiye Askerleri’ dedi” ifadeleri ile tepki gösteren Öztürk Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sanki Yunan askerini haberleştiriyor gibi utanç verici bir dil kullandı. Umarım teknik yazım hatasıdır.

Yakında Türk Bayrağı için de ''Türkiye Bayrağı" derlerseler şaşmayın. Siyasal islamcılar, Türk kelimesinden nefret ettikleri kadar, şeytandan nefret etmiyorlar! Bu bir ruh hastalığıdır. Bu hastalık, basının diline de yayıldı.

BM askerlerini dozerle atan Türk Askerinin güvenlik şemsiyesindeki KKTC Devleti'ne selam olsun!

Kıbrıs'taki Türklerin başardığını biz de göçmenlerin geri dönüşüne engel olan siyasal islamcı AKP'yi böyle iktidardan kovarak yapacağız. O günler gelecek ve pek yakın!”

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