'Üç eşli' vekil Ali Yüksel'in 'piyasayı piçlerle mi dolduralım' sözlerine Nevşin Mengü'den Melih Gökçek göndermeli tepki!

Gazeteci Nevşin Mengü, bir dönem üç eşi olmasıyla bilinen Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili ve MYK üyesi Ali Yüksel'in, "Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir, piyasayı piçlerle mi dolduralım?" sözlerine Melih Gökçek göndermeli tepki gösterdi.

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'Üç eşli' vekil Ali Yüksel'in 'piyasayı piçlerle mi dolduralım' sözlerine Nevşin Mengü'den Melih Gökçek göndermeli tepki!

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya Milletvekili ve MYK üyesi Ali Yüksel'in üç eşliliği savunması tepki çekti.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Ali Yüksel, evlilikle ilgili, "Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir. Aynı zamanda çocukların anası babası belli meşru bir şekilde çoğalmasını sağlamak içindir. Adam da kadın da evlenmedi. Birincisi cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? İkincisi; piyasayı piçler ile mi dolduralım?" ifadelerini kullandı.

"ŞÖYLE BİR ŞEHİR EFSANESİ VARDI"

Yüksel'in bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden Melih Gökçek göndermeli tepki gösteren Gazeteci Nevşin Mengü, şu ifadelere yer verdi:

'Üç eşli vekil' Ali Yüksel: Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir, piyasayı piçlerle mi dolduralım?'Üç eşli vekil' Ali Yüksel: Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir, piyasayı piçlerle mi dolduralım?Güncel

"Şöyle bir şehir efsanesi vardı. Melih Gökçek'in yeni Ankara Belediye Başkanı seçildiği yıllar, genelevleri kapatmak için harekete geçiyor. Bir TV kanalına da, çıkıp ahlak fuhuş muhuş anlatırken, bir hayat kadını TV'ye telefonla bağlanıp şöyle diyor: Şu kadar yıllık hayat kadınıyım, Ankara'da şu sayıda hayat kadını çalışıyor, hepimiz bir araya gelsek senin gibi o...çocuğu doğuramayız..."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Nevşin Mengü Ali Yüksel Yeniden Refah Partisi Melih Gökçek Konya Ankara
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