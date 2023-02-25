63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana’da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

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63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehre yüklü miktarda kaçak akaryakıt geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis bu bilgi üzerine Şubat ayı boyunca yaptığı uygulamalar ve operasyonlarda 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis olayla ilgili iki zanlıyı da gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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