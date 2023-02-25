İçişleri duyurdu: PKK/KCK'lı terörist eylem hazırlığındayken yakalandı!

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Konya'da PKK/KCK terör örgüt mensubu 1 kadın terörist eylem hazırlığı içerisindeyken yakalandı.

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İçişleri duyurdu: PKK/KCK'lı terörist eylem hazırlığındayken yakalandı!

Hakkında PKK/KCK terör örgütü içerisinde İran'da sözde özel kuvvet olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içerisinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan ‘Xweza Lilaw’ kod adlı Gülda Bebek isimli örgüt mensubunun Konya Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgüt üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edildi.

İçişleri duyurdu: PKK/KCK'lı terörist eylem hazırlığındayken yakalandı! - Resim : 1

 SAKLANDIĞI YERDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada; 1 adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek, bomba yapımında kullanıldığı bilinen, 1 adet lehim makinası, 1 adet amper metre, 1 adet mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri, 3 adet küçük tüp başlığı, 2 adet küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirildi.

İçişleri duyurdu: PKK/KCK'lı terörist eylem hazırlığındayken yakalandı! - Resim : 2

TAKSİM SALDIRISINA BENZER BİR EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bombalı Eylem gerçekleştirmek üzere son hazırlıklarını yaptığı anlaşılan örgüt mensubunun geçtiğimiz aylarda İstanbul Taksim'de yaşanan eyleme benzer bir eylem gerçekleştirmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan, yakalanan zanlı ile birlikte PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şahısların işlemlerine TEM Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

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