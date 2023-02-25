Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor!

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları artıyor!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; ülke genelinde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin ise hafif sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son Güncelleme:
Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı Taha Duymaz'ın yürek yakan fotoğrafı; O halini gören yıkıldı
Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi Şahan Gökbakar ateş püskürdü! Ekşi Sözlük resti trolleri çılgına çevirdi
Diyanet TV'de tepki çeken Ali Erbaş övgüsü: Siz kucağınıza alınca rabbim nimet verdi, bebekler kurtulmaya başladı Tepki çeken Ali Erbaş övgüsü: Siz kucağınıza alınca bebekler kurtulmaya başladı
Denize sıfır okul 'deprem' nedeniyle boşaltıldı: İş insanı güçlendirmek istedi, 'ihale' yanıtı verildi İş insanı güçlendirmek istedi, 'ihale' yanıtı verildi
Erdoğan'dan İsmailağa'ya 'deprem' ayrıcalığı: Bağış toplayacak Erdoğan'dan İsmailağa'ya 'deprem' ayrıcalığı
AKP depremden de rant çıkardı: Plan ve imar onayı beklemeden jet hızıyla inşaat Plan ve imar onayı beklemeden jet hızıyla inşaat
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller
Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler! Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler!
Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu
Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı: Türkiye'den tek bir yer var! Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı
İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış! İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış!