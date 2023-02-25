Denize sıfır okul 'deprem' nedeniyle boşaltıldı: İş insanı güçlendirmek istedi, 'ihale' yanıtı verildi

Korkmaz Yiğit Eğitim Vakfı tarafından restore ettirildiğinden beri 26 yıldır desteklenen Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi (KYAL), Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı proje okullarından birisi. Okula adı da verilen vakfın kurucusu iş insanı Korkmaz Yiğit’in, İstanbul Valiliği’nin ‘deprem nedeniyle tahliye’ kararının ardından güçlendirme veya yeniden inşa için tüm masrafların kendisi tarafından karşılanabileceğine dair teklifi, Milli Eğitim yetkilileri tarafından reddedildi.

T24'ten Hazar Dost'un haberine göre, velilerin yazdıkları bilgi edinme talebine Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce verilen yanıtta “Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi güçlendirme yapılarak eğitime devam edecektir. İhale süreci İstanbul Valiliği tarafından yürütülmektedir” ifadesi kullanıldı.

"OKUL YIKILMAYACAK; GÜÇLENDİRİLECEK"

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen yanıt, veliler tarafından okul binasının yıkılmayacağı, sadece güçlendirileceği şeklinde yorumlandı.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bülteninde, T24’ün “Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen okulu yeniden yaptırmak isteyen Korkmaz Yiğit'e izin yok!” başlıklı haberinin, “Yiğit’in talebinin kaymakamlık tarafından reddedildiği” ifadesi nedeniyle doğru olmadığı savunuldu. Ancak Beşiktaş Kaymakamlığı'na bağlı olan Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce verilen yazılı yanıtta "ihale süreci İstanbul Valiliği tarafından yürütülmektedir" denildi. Kaymakamlığın, bağlı olduğu İstanbul Valiliğin kararını muhataplarla paylaşmaktan dolayı tartışma konusu olduğu tahmin ediliyor.