AKP depremden de rant çıkardı: Plan ve imar onayı beklemeden jet hızıyla inşaat

Depremin 20’inci gününde birçok yerde depremzedelere henüz çadır bile temin edemeyen iktidar, uzmanların uyarılarını göz ardı ederek jet hızıyla inşaatlara başlıyor.

Mera, orman gibi alanlarda belirlenecek geçici veya kesin iskan alanlarında acele kamulaştırmalar gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek inşaatlar için askı, ilan, plan ve imar onayı beklenmeyecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeler özetle şöyle: