Diyanet TV'de tepki çeken Ali Erbaş övgüsü: Siz kucağınıza alınca rabbim nimet verdi, bebekler kurtulmaya başladı
Diyanet TV'de Ali Erbaş'ın kucağında bir bebekle yer aldığı karenin, "Fotoğraf, umudun ve ümidin fotoğrafı. Çünkü siz bebekleri kucağınıza alınca bebekler de kurtulmaya başladı" şeklinde yorumlanması tepkiye neden oldu.
Diyanet TV'deki İyilik Vakti adlı programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğraf ekrana yansıtıldı ve Erbaş'a bu fotoğrafın hikayesi soruldu. Ali Erbaş, bir camiyi ziyaret ettiğini, bebeğin de bir Diyanet görevlisinin çocuğu olduğunu söyleyerek, "Bebeği kucağıma aldım, dua ettim" dedi.
"SİZ BEBEĞİ KUCAĞINIZA ALINCA ÇOK BEBEK KURTULDU"
Ali Erbaş'ın bu değerlendirmesinden sonra söze giren sunucu, "Fotoğraf, umudun ve ümidin fotoğrafı. Çünkü siz bebekleri kucağınıza alınca bebekler de kurtulmaya başladı. Hakikaten çok bebek kurtuldu" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sunucunun Erbaş'ı överken kantarın topuzunu kaçırdığı ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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