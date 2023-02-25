105 kişinin öldüğü Rende Sitesi'nin sahibi tutuklandı

Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay’da yıkılan ve 105 kişinin öldüğü Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin toprak sahibi Arif Sami Rende (84), yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından tekrar gözaltına alındığı Eskişehir’de tutuklandı.

Son Güncelleme:
105 kişinin öldüğü Rende Sitesi'nin sahibi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin cansız bedenine ulaşılan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende (84) hakkında gözaltı kararı verilişti. Avukatlarının yaş haddi gerekçesiyle itirazı üzerine Rende serbest bırakılmıştı. Sitenin B bloğu kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiasıyla 2016 yılında müteahhit tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Rende hakkında 2017 yılında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR’DE TUTUKLANDI

Yaş haddi nedeniyle serbest bırakılmasının ardından Arif Sami Rende Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rende, Eskişehir Şehir Hastanesine sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner
Hande Fırat'ın canlı yayında yaptığı gaf gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı' Hande Fırat'ın canlı yayında yaptığı gaf gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'
Dünya bu videoyu konuşuyor: Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet Dünya bu videoyu konuşuyor: Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet
Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller
Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı: Türkiye'den tek bir yer var! Dünyada depreme en dayanıklı 8 yapı açıklandı
Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu Bu burçta olanlar aman dikkat: Mart dolunayının etkileri belli oldu
İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış! İslam Memiş uyardı: Dolarda köprüden önce son çıkış!
Hande Fırat'ın canlı yayında yaptığı gaf gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı' Hande Fırat'ın canlı yayında yaptığı gaf gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'