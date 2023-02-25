Dünya bu videoyu konuşuyor: Pique'nin annesinden Shakira'ya şiddet

Dünyaca ünlü futbolcu Pique'nin annesinin Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler dünya gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile Shakira yollarını ayırmış, bu ayrılığın ardından Pique'nin dünya yıldızını aldattığı iddia edilmişti. Şimdi yeni ortaya çıkan bir görüntü şoke etti. Pique'nin annesinin Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada da çok paylaşıldı.

Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'ya şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve 'sus' işareti yaptığı görüldü.

CADI KUKLASI

Öte yandan, Shakira'nın balkonuna koyduğu cadı kuklasının nedeni de belli oldu. Dedikodulara göre Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu, oğlunun yeni kız arkadaşı 22 yaşındaki Clara Chia Marti'nin havuz başında üstsüz güneşlenmesine izin vererek Shakira'yı çileden çıkardı.

Balkonuna bir cadı kuklası yerleştiren Shakira, söylentilere göre yardımcısını da, cadının saçlarını her gün taramakla görevlendirdi.

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