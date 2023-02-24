Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 218'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

44 BİNİ GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

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