Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 218'e yükseldi
AFAD, Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
44 BİNİ GEÇTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti.
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