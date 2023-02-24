Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 218'e yükseldi

AFAD, Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş'taki depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 218'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

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44 BİNİ GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan son açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 44 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

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