Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna-Rusya savaşının yıldönümünde açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının dönümünde, "Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna-Rusya savaşının yıldönümünde açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümü dolayısıyla bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın süreceği mesajını verdi.

Dışişleri’nin açıklaması şöyle:

"Tüm girişimlerimize rağmen, Ukrayna’da bundan tam bir yıl önce bugün başlayan savaş halen devam ediyor. Maalesef bu savaşın ağır maliyeti, sadece iki ülkede değil tüm dünyada olumsuz şekilde hissediliyor.

Savaşın müzakereler yoluyla adil ve kalıcı bir şekilde bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. İstanbul Tahıl Anlaşması dahil, benzer girişimlerle çözüme yönelik çabalara destek oluyoruz.

Baştan beri reddettiğimiz bu savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tesis edecek şekilde sona ermesi için her türlü destek ve çabayı sürdürmeye devam edeceğiz."

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