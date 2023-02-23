İstanbul'da büyük deprem tartışması: Hangi uzman ne diyor?
Türkiye, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.5’lik depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlardan da olası deprem risklerine yönelik faklı yorumlar gündeme getiriliyor.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem uzmanları arasında kavga başladı. Prof. Dr. Celal Şengör, ile Prof. Dr. Ahmet Ercan arasında çıkan İstanbul depremi tartışmasında, Ercan, “Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Celal, böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine. Sürekli olarak uçlarda durur” diye konuştu.
Prof. Dr. Naci Görür’ün son Hatay depreminin ardından Adana’yı işaret etmesi üzerine Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Adana’da deprem olacağını söyleyenlerin bilimsel konuşmadığını ifade ederek, “Sürekli deprem olan bir bölgede aynı şeyi defalarca söyleyip birinin tutması bilim olmuyor” dedi.
Vatandaşlar ise olası büyük yıkım ve can kayıplarına karşı polemik ve tartışmaların yerine ortak aklın devreye alınmasından yana. Milliyet'in haberine göre, Türkiye’nin önde gelen deprem bilimcilerinin olası Marmara depremine ilişkin tezleri şöyle:
'SÜRESİ 2 DAKİKA'
Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara’da en az 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini söylerken, “Depremin süresinin iki dakika olabileceğini düşünüyoruz” diyor.