İstanbul'da büyük deprem tartışması: Hangi uzman ne diyor?

Vatandaşlar ise olası büyük yıkım ve can kayıplarına karşı polemik ve tartışmaların yerine ortak aklın devreye alınmasından yana. Milliyet'in haberine göre, Türkiye’nin önde gelen deprem bilimcilerinin olası Marmara depremine ilişkin tezleri şöyle: