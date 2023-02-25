Bankacı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar: 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da, telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Bankacı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtarak "hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi, hesabınızdaki paraları güvenli hesaba alacağız" veya "hesabınızdan kredi çekildi" söylemleriyle vatandaşların hesap ve şifre bilgilerini elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 5 zanlının, mağdurların hesabındaki paraları "kiralık" diye tabir edilen hesaplara göndererek paralarının çekim işlemini farklı ATM'lerden yaptığını tespit eden ekipler, Kartal ilçesindeki ATM'lerden bir kişinin sürekli para çektiğini belirledi.

Çekilen paraların banka yakınındaki kafelerde toplanan diğer örgüt üyelerine teslim edildiğini belirleyen ekipler, organize şekilde hareket eden 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların yapılan üst aramasında 26 bin lira ile bir miktar uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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