Adana'da 400 Litre Sahte İçki Yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve bin 453 aroma kiti ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen müstakil bir ev ile 2 iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada, 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve bin 453 aroma kiti ele geçirildi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
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