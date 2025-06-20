Adana'da 400 Litre Sahte İçki Yakalandı

Adana'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve bin 453 aroma kiti ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da 400 Litre Sahte İçki Yakalandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen müstakil bir ev ile 2 iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada, 400 litre sahte içki, 355 litre etil alkol ve bin 453 aroma kiti ele geçirildi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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