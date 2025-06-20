Aydın'da 102 Bine Yakın Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da düzenlenen operasyon kapsamında 101 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın'da 102 Bine Yakın Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları kapsamında Ovaeymir Mahallesi'nde takip edilerek durdurulan araçta yapılan arama yapıldı. Aramalar kapsamında 101 bin 800 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ö.A. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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