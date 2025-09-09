Adana'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 21:05’te bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-09-09
Saat:21:05:56 TSİ
Enlem:37.77056 N
Boylam:36.19222 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/5PdcT2pTwP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
