Adana'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 21:05’te bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre 3.5 büyüklüğündeki depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak belirlendi.

Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Adana
Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor Ne Siyah Çay Ne Yeşil Çay Ne Adaçayı! Şişkinliği Balon Gibi Söndürüyor, Hazımsızlığı Anında Kesiyor
'Resmi' Kart Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı 'Resmi' Kart Skandalında Gerçek Ortaya Çıktı
Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı! Ondan Kalan Son İzi de Sildi! Mauro Icardi, Wanda Nara'yı Komple Hayatından Çıkardı Büyük Aşkın Üzerine Toprak Atıldı
İstanbul Barosu Davasında 'AYM Sonucu Beklensin' Talebine Ret İstanbul Barosu Davasında 'AYM Sonucu Beklensin' Talebine Ret
ÇOK OKUNANLAR
Canlı Yayında Bomba İddia! 'Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi' Cezaevinden Gelen Mesaj 'Kayyım' Sürecini Değiştirdi
Tapu İşlemlerinde Yeni Dönem! Uzmanlar Uyardı, 3 Ay Süreniz Var: Dev Zam Kapıda… Tapu Sahiplerine 3 Ay Uyarısı
YSK'dan Kritik 'CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi' Kararı YSK'dan Kritik 'İstanbul' Kararı
Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha Eski CHP Liderinden Dikkat Çeken Bir Görüşme Daha
Gürsel Tekin'den Flaş Açıklamalar: 'Kucaklaşacağız, Düşmanları Çatlatacağız' 'Resmi Binamız Sarıyer, Oraya Gideceğiz'