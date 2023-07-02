Adana'da 1 ayda yüzlerce silah yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün bir ay boyunca sürdürüdüğü uygulamalarda ruhsatsız 483 tabanca ve tüfek, bunlara ait binlerce mermi ile fişek ele geçirildi.

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Adana'da 1 ayda yüzlerce silah yakalandı

Adana polisinin 1 ayda yaptığı uygulamada 483 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hem rutin hem de şok uygulamalar gerçekleştiriyor.

Polisin bir ay boyunca yaptığı bu uygulamalarda ruhsatsız 483 tabanca ve tüfek ele geçirildi. Bu tabanca ve tüfekleri ait binlerce de mermi ile fişek ele geçirildi. Polisin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamaların 7 gün 24 saat süreceği öğrenildi.

 

Kaynak: İHA

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