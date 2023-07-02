İran'da yasak kalktı: Kadınlar stadyumlara girebilecek

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ülkede kadınların stadyumlara giriş yasağının kaldırılmasını onayladı.

Birgün’ün aktardığına göre, Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, kararın nasıl uygulanacağının belirlenmesi için İçişleri Bakanlığı ve Spor Bakanlığının istihbarat kurumları ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduğunu belirtti.

İran'da kadınların milli maçları tribünlerden seyretmesine zaman zaman izin veriliyor ancak lig maçlarını stadyumdan izlemeleri bu iznin dışında tutuluyordu. Son olarak Mart 2022'de Meşhed’de İran-Lübnan arasında oynanan Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında kadınların stadyumda maç izlemelerine izin verilmemişti. Futbol yasağı İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle "Mavi Kız" olarak anılan Seher Hudayari'nin yasağa tepki olarak intihar etmesi sonrasında yumuşamıştı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Tahran yönetimine daha önce kadınların stadyumlara girişlerine izin vermesi çağrısında bulunmuştu.