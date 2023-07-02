Kılıçdaroğlu Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı: Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen ateş...

Madımak Katliamı’nın 30’uncu yılında, katliamın acısı halen tazeliğini korurken siyasilerden de konuya ilişkin açıklamalar geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sivas’ta hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda."

Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 2, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem