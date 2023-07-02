Kılıçdaroğlu Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı: Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen ateş...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı unutMADIMAKlımda" diye yazdı.

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Kılıçdaroğlu Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı: Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen ateş...

Madımak Katliamı’nın 30’uncu yılında, katliamın acısı halen tazeliğini korurken siyasilerden de konuya ilişkin açıklamalar geliyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sivas’ta hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda” ifadelerini kullandı.

Madımak Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti... Aydınları yakanların avukatları AKP'den bakan, milletvekili, belediye başkanı oldu...Madımak Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti... Aydınları yakanların avukatları AKP'den bakan, milletvekili, belediye başkanı oldu...Güncel

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Kendimi her 2 Temmuz'da o otelde o kabusun içinde yeniden bulduğum, yakın tarihimizin en acı günlerinden biri olan #SivasKatliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı saygı, rahmet ve hüzünle anıyorum. Yüreğimizde 30 yıldır sönmeyen bu ateşi, kaldırılmayan enkazı #unutMADIMAKlımda."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Madımak Katliamı CHP Kemal Kılıçdaroğlu Sivas
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