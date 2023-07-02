Madımak Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti... Aydınları yakanların avukatları AKP'den bakan, milletvekili, belediye başkanı oldu...

Madımak Katliamı’nın üzerinden 30 yıl geçerken, katliamı yapanların avukatlarının bir bir AKP’de üst düzey görevlere gelmesi dikkat çekti, aralarından bazıları bakan oldu.

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Genel Sekreteri Mahmut Aslan, “Şeriat nidaları atanların avukatları bakan yapıldı” ifadelerini kullanırken, avukat Mehdi Bektaş ise toplumun irticanın ağına düşmesine izleyici kalındığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç ve Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Aslan, katliama ilişkin yapılan eylemlerde atılan “AKP’yi kuranlar, Sivas’ı yakanlar” sloganına dikkat çekerek “O gün şeriat nidaları atanların, katliamcıların avukatları ödüllendirilerek milletvekili, bakan yapıldı. 30. yılda acılarımız dinmediği gibi daha da derinleşmiştir. Kanayan yara, yalnızca Alevilerin değil ülkemizde emekten, demokrasiden, laiklikten yana olan tüm insanların yarasıdır” dedi.

Madımak katliamının Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun ve Uğur Mumcu cinayetlerinin devamı niteliğinde olduğunu belirten Aslan, “Sivas katliamı, bir kısım insanın ‘tahrik olması’ ile ortaya çıkmadı. Aksine, aylar öncesinden organize edilen planlı, programlı bir katliamdır. İnsanların televizyonlarından canlı yayınlarda izlediği 8 saat süren bir katliamdır” dedi. Aslan, “Zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ‘Güvenlik güçleri ile halkı karşı karşıya getirmeyin’ sözleri devletin seyirci kalmasını resmi olarak teyitidir” ifadesini kullandı.

İKTİDAR SEYİRCİ KALDI

Madımak katliamının ardından başlayan yargı sürecine ilişkin uzun süren tartışmalar yaşandı. Avukat Mehdi Bektaş, yargı süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Bektaş, sorunun yargıda olmadığını belirterek “Yargı önüne hangi olay getirilirse ona bakar. Sorun, olayı dört dörtlük araştırmayan, olayın tertip ve tahrikçilerini ortaya çıkarıp yargının önüne getiremeyen İçişleri ve Adalet Bakanlığı, laik toplumun irticanın ağına düşmesine seyirci kalan siyasi iktidar ve hükümettedir” dedi.

Bektaş, tepki çeken kararların mahkemenin sanıklara hoşgörülü yaklaşması, Aziz Nesin’in konuşmasını tahrik olarak yorumlanması ve duruşmaların gizli yapılmasının kararlaştırılması olarak gösterirken “Yargıtay, katliamın Cumhuriyet karşıtlığını ortaya koydu. Sonuçta 124 sanıktan 31’i için idam kararı verildi, 39 sanık beraat etti. Bunlar dışında önce beraat edip, kararları Yargıtay’ca bozulan 8 sanık ise firari” ifadelerini kullandı. Bektaş, yakalanıp mahkemeye çıkarılmayanların da olduğunu kaydetti.

Sivas Madımak’ta aydınları katledenlerin avukatlarının zaman içerisinde AKP’de üstlendikleri görevler ise şöyle:

Av. Hayati Yazıcı

Av. Haydar Kemal Kurt - AKP Milletvekili

Av. Zeyid Aslan - AKP Milletvekili

Av. Hüsnü Tuna - AKP Milletvekili

Av. Burhanettin Çoban - AKP’li Belediye Başkanı

Av. İbrahim Hakkı Aşkar - AKP Milletvekili

Av. M. Ali Bulut - AKP Milletvekili

Av. Bülent Tüfekçi - Bakan

Av. Halil Ürün - AKP Milletvekili

Av. Mevlüt Uysal - AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Nevzat Er - AKP Eminönü Belediye Başkanı

Av. Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl Başkanı ve milletvekili

