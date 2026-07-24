Adana ve Hatay'da Denize Girmek Yasaklandı

Adana ve Hatay'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Alınan karara vatandaşların titizlikle riayet etmeleri, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi.

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Adana ve Hatay'da Denize Girmek Yasaklandı
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Adana Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

ADANA'DA DENİZE GİRME YASAĞI

Bu kapsamda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 25 Temmuz Cumartesi kent genelindeki tüm sahillerde denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğiyle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına, alınan karara titizlikle uymaları, görevli kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almaları istendi.

BİR YASAK DA HATAY'DA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada da, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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