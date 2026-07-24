Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Değerlendirmesi: Dönüşler Çok Olumluydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne dair değerlendirmelerde bulunurken, "İslam âlemine kavuşturma şerefine nail olduk" ifadesini kullandı. Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne dair de konuşan Cumhurbaşkanı, dönüşlerin olumlu olduğunu belirterek liderlerin zirve ile ilgili mutluluklarını kendileriyle paylaştığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Değerlendirmesi: Dönüşler Çok Olumluydu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının karşısına geçerken, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin oldukça başarılı geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ülke liderlerinden gelen dönüşlerin de oldukça olumlu olduğunu belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'AYASOFYA'YI İSLAM ALEMİNE KAVUŞTURDUK'

"Altıncı seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, altıncı seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin hamdolsun tüm İslam âlemine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Üstat Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli, Ayasofya-i Kebir Camii'ni göstererek, "Ayasofya açılacak. Ayasofya bir gün açılacak." derdi. Ben de o zaman takdimini yapmakla müşerref olmuştum. Biz bırakın açmayı, onu şu anda İslam âlemine kavuşturma şerefine nail olduk. Üstadın o zaman yüreğinden gelerek söylemiş olduğu o ifadeleri de hamdolsun biz İslam âlemine kavuşturduk. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz.

Bir an önce tüm insanlığı Hristiyan Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hepimizi çok mutlu ediyor. Bizler gerçekten gururlu ve mutluyuz.

'NATO İÇİN GERİ DÖNÜŞLER ÇOK OLUMLU'

Trump başta olmak üzere bütün liderler farklı bir duygu içerisindeydi. Bu duygularını gerek yemekte gerek yemek sonrası eşleri ile birlikte yaptıkları yemekte olsun onlar da mutluluklarını bizimle birlikte paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık. 20 yıldan sonra İstanbul arkadan Ankara'daki zirve her ikisi de bizler için zenginlik, mutluluk oldu. Bütün misafirlerimize NATO zirveler toplantısından sonra ben de teşekkürü borç bilirim."

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Kaynak: AA

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