Adana'da kadın cinayeti: Eski kayınvalidesini ve baldızını öldürdü

Adana'da Uğur D. isimli erkek, 3 ay önce boşadığı Rahime D.'nin annesi ve kız kardeşini öldürdü.

Adana'da kadın cinayeti: Eski kayınvalidesini ve baldızını öldürdü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde Uğur D. yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Rahime D.'nin yaşadığı annesi Şerife Yıldız'ın evine gitti.

Uğur D. evin avlusunda yufka ekmek hazırlayan eski kayınvalidesi Şerife ve doktor olduğu öğrenilen kızı Sümeyye Yıldız ile gelini Cennet Yıldız'a tabancayla ateş etti. Saldırı sırasında Rahime D. ise bölgeden uzaklaşarak kurtuldu. Uğur D. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İncirlik Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı belirtilen doktor Sümeyye Yıldız'ın yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi. 

Kaynak: AA

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