Muğla'da her yerde aranan yaşlı adam ölü bulundu!

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kayıp olarak günlerdir aranan 77 yaşındaki Halil Yavaş, Girme Barajı’nın dalgakıran kısmında ölü olarak bulundu.

Muğla'da her yerde aranan yaşlı adam ölü bulundu!

Muğla’nın Yatağan ilçesinde edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadıkları babası Halil Yavaş'tan 13 Nisan günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine ekipler bölgede Yavaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Günlerdir süren aramalar sonucunda Girme Barajı’nın dalgakıran kısmında Yavaş'ın cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yavaş’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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