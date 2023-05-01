Samsun'da mart ayı bilançosu: 439 yaralı!

Samsun’da mart ayında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen 689 trafik kazasında 439 kişi yaralandı.

Samsun'da mart ayı bilançosu: 439 yaralı!

Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Mart ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu.

2023 Mart ayında Samsun’da toplamda 689 tane kaza meydana geldi. Bu kazalarda can kaybı yaşanmazken 439 vatandaş yaralandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 222 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mart ayında Türkiye genelinde 43 bin 336 kaza meydana geldi. Bu kazaların 194’u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalar sonucunda 222 vatandaş hayatını kaybetti, 25 bin 149 kişi ise yaralandı.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 459'unu bisiklet, 4'ünü at arabası, 939'unu motorlu bisiklet, 4 bin 531'ini motosiklet, 13 bin 803'ünü otomobil, 700'ünü minibüs, 4 bin 198'ini kamyonet, 619'unu kamyon, 709'unu çekici, 508'ini otobüs, 163'ünü traktör, 6'sını arazi taşıtı, 78'’ini özel amaçlı, 33'unu iş makinesi, 15'ini ambulans, 18'ini tanker, 3'ünü tren, 11'ini tramvay ve 515'ini diğer araçlar oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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