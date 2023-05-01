Bir dönem AKP'nin kahramanıydı... Hakan Atilla: Pasaportuma el konuldu, karakola götürülüyorum

Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı ve Borsa İstanbul'un eski genel müdürü Hakan Atilla, havalimanında pasaportuna el konulduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurdu.

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Bir dönem AKP'nin kahramanıydı... Hakan Atilla: Pasaportuma el konuldu, karakola götürülüyorum

ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili davada yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konulduğunu duyurdu.

Atilla bir dönem Borsa İstanbul'u yönetmiş, ardından da istifa etmişti. Hakan Atilla, son zamanlarda hükümete yönelik eleştirileriyle gündeme geliyordu.

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YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Halk TV’nin aktardığına göre; Mart 2021'de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun" ifadelerine yer verdi.

Atilla bir sonraki paylaşımında, "Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk. Savunduk, koruduk. Karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma... Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner" diye yazdı.

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ABD DÖNÜŞÜ BERAT ALBAYRAK KARŞILAMIŞTI

Atilla, ABD'de 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 24 Temmuz 2019 günü Türkiye'ye dönmüştü. Atilla'yı Türkiye'ye dönüşünde havalimanında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılaşmıştı.

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