Adana Büyükşehir Belediyesi'nden üniversitelilere gençlik kampı

Adana Büyükşehir Belediyesi üniversitelilere yönelik doğa kampı düzenledi.

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden üniversitelilere gençlik kampı

Adana Büyükşehir Belediyesi, üniversitelilere final sınavları öncesinde doğa kampı düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karataş Belediyesi iş birliğinde Karataş'ta, Çukurova, Alpaslan Türkeş ve Çağ Üniversiteleri'nin öğrencileri için gençlik kampı düzenlendi. Etkinliğin koordinasyonunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ve Gençlik Spor Daireleri gerçekleştirdi.

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Konserler, DJ performansları, halk oyunları, plaj futbolu, plaj voleybolu, dart, zumba, yoga, satranç, doğa yürüyüşü ve taş boyama gibi etkinliklerin yapıldığı, 2 gün süren kampta, 200'ü aşkın öğrenci, final sınavlarının stresini attı.

Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gençlere yönelik bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

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