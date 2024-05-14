Gazeteci Çınar, kendisini taciz eden kuryeyi ifşa etti: Yemeksepeti'nden açıklama geldi
Yemeksepeti’nde çalışan bir kuryenin kendisine attığı taciz içerikli mesajı ifşa edip "Kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" diyen gazeteci Oya Çınar'a şirketten açıklama geldi.
Gazeteci Oya Çınar’ın tacizci kuryeyi ifşa etmesi sonrası Yemeksepeti, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Posta Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Editörü Oya Çınar, X hesabından kendisine taciz mesajı atan kuryenin ekran görüntüsünü paylaştı.
Çınar, kuryenin taciz içerikli mesajına karşılık Yemeksepeti’ne çağrıda bulunarak, "Kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" dedi.
Sevgili @yemeksepeti kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim. pic.twitter.com/M7cyDqndiY— Oya Çınar (@oya_lamaca) May 13, 2024
Yemeksepeti ise Çınar’a verdiği cevapta, "Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Merhaba, iletişim bilgilerinizi DM olarak bizimle paylaşabilir misiniz? Konunun çözümüyle ilgili size hızlıca ulaşacağız.— Yemeksepeti (@yemeksepeti) May 13, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem