Gazeteci Çınar, kendisini taciz eden kuryeyi ifşa etti: Yemeksepeti'nden açıklama geldi

Yemeksepeti’nde çalışan bir kuryenin kendisine attığı taciz içerikli mesajı ifşa edip "Kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" diyen gazeteci Oya Çınar'a şirketten açıklama geldi.

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Gazeteci Çınar, kendisini taciz eden kuryeyi ifşa etti: Yemeksepeti'nden açıklama geldi

Gazeteci Oya Çınar’ın tacizci kuryeyi ifşa etmesi sonrası Yemeksepeti, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Posta Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Editörü Oya Çınar, X hesabından kendisine taciz mesajı atan kuryenin ekran görüntüsünü paylaştı.

Çınar, kuryenin taciz içerikli mesajına karşılık Yemeksepeti’ne çağrıda bulunarak, "Kuryelerimizi terbiye edelim! İş ahlakı nedir? Öğretelim" dedi.

Yemeksepeti ise Çınar’a verdiği cevapta, "Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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