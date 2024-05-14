Meclis Başkanı Kurtulmuş MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa maratonunu sürdürerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Söz de karar da Meclis’indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş’un yeni anaysa görüşmeleri kapsamında Perşembe günü AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’le görüşecek.