Korhan Berzeg olayında yeni gelişme

Balıkesir'in Gönen ilçesinde dere yatağı ve etrafında bulunan tüm kemiklerin Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi. Berzeg'in kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.

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Korhan Berzeg olayında yeni gelişme

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde 30 Nisan 2024 tarihinde jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklerin yapılan DNA incelemesinde Korhan Berzeg'e (83) ait olduğu tespit edildi.

83 yaşındaki ekonomist Berzeg'in kesin ölüm sebebi halen araştırılırken, kesin ölüm raporun çıkmasının ardından kemiklerin ve kıyafetlerin aileye teslim edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’dan Balıkesir’in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023’te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg, 316 gün sonra öldüğü belirlendi. Berzeg'in kemiklerine daha önce 9 kez taranan alanda ulaşıldığı öğrenildi.

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KORHAN BERZEG KİMDİR?

Profesör Korhan Berzeg, 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İTÜ'de profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yapan Korhan Berzeg daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu. Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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