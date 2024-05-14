Okullarda şiddet durmuyor... Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Elazığ’da bir ortaokulda sınav esnasında kopya çekerken yakalanan 8. sınıf öğrencisi, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini yaraladı.

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Limak Ortaokulunda meydana gelen olayda iddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi A.B., sınavda kopya çekmeye çalıştı. Durumu fark eden sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çekmeye çalışan öğrencinin sınav kağıdını aldı. Sınav kağıdını geri almak isteyen öğrenci başarılı olamayınca yanında bulunan bıçakla öğretmenini bacağından yaraladı.

Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğrenci gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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