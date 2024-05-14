Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrik

Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez için tebrik mesajı yayımladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e tebrik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez'i tebrik ederek, "Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu!Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu!Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti. Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten şu mesajı paylaştı:

"Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez’i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay
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