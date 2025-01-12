Adam Vurmak için Tutulan Tetikçiler de Tetikçi Tuttu: Fransa'dan Bursa'ya Uzanan Plan

Yozgat'ta yaşayan Gülizar-Kamil A. çifti, 26 yıl önce Fransa'ya yerleşme kararı alarak şehri terk etti. Evliliklerinden 3 çocukları dünyaya gelen Kamil A., geçimini müteahhitlik yaparak sağlamaya başladı. Kamil A., bir süre önce evlenen kızı Aysel T.’nin, 8 yıl önce, aynı ülkede yaşayan ve kendisiyle aynı işi yapan akrabası İdris A. ve oğlu Çağlar A.'nın cinsel saldırısına uğradığını, Tunus asıllı damadı Tufik T.’den öğrendi.

ADAM VURDURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTULDU

Kamil A., yılın bazı günleri Bursa’ya gelen İdris A.’nın vurulması için telefonla konuştuğu Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin euro karşılığında anlaştı. Geçen yıl aralık ayında Fransa’nın Lyon kentinden İstanbul’a gelen Kamil A., burada yaşayan Ragıp S. ve 2 arkadaşına ön ödeme olarak 45 bin euro verdi. Ragıp S. ayrıca İdris A.’nın Bursa’daki ev adresini, evinin görüntüleri ile çeşitli profillerden çekilen fotoğraflarını teslim etti.

TETİKÇİLER DE TETİKÇİ TUTTU

Ragıp S. ve arkadaşları da 60 bin euroya anlaştıkları adam yaralama işini, 600 bin TL karşılığında tetikçilik yapan 8 kişiye devretti. Aralık ayında, İdris A.'nın Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'ndeki evine geldiğini öğrenen şüphelilerden 3’ü, evin kapısına 2 el ateş ederek kaçtı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çeşitli tarihlerde İstanbul'dan Bursa’ya gelen 3 ayrı grup, İdris A.'nın otomobilini kurşunladıktan 3 gün sonra da evden çıktığı sırada, kendisine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

KALAN ÖDEMEYİ YAPMAK İÇİN İSTANBUL’A GELDİLER

Bacaklarından yaralanan İdris A., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. İdris A. ifadesinde, Fransa'da birlikte inşaat işi yaptığını söylediği akrabası Aysel T.'nin; eşi Tufik T.'nin alacağını bahane ederek kendisini tehdit ettiğini iddia etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirirken, olayı öğrenen Kamil A.’nın eşi Gülizar A. ve oğlu Ömer A., Fransa’dan uçakla İstanbul’a gelip, Ragıp S.’ye kalan 15 bin avroyu elden verdi.

ŞÜPHELİLER İSTANBUL’DA YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen Bursa polisi, Ragıp S. ve iki arkadaşı ile Gülizar A. ve oğlu Ömer A.’yı İstanbul’daki bir otelde, kurşunlama olaylarına karışan 8 kişiyi ise ev ve iş yerlerinde gözaltına alıp, Bursa'ya getirdi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden M.T. savcılık tarafından, Çetin A., Erol T., Zeyit C. (24) ve Kerem Ç. (27) ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülizar A., Ömer A., Ragıp S., Nihat S. Fırat G., Hacı Hüseyin K. (44), Servet G. (30), Muhammed T. (30) ve Cengiz P. ise geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Yaralama', ‘Azmettirme', ‘Mala zarar verme', ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa'da bulunan Kamil A. hakkında ise 'Azmettirme' suçunu işlediği iddiası ile gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA