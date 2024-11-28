Yine Bir ‘İstek Şarkı’ Cinayeti! Tetikçi Tutup Mekanı Kurşunlattılar

İstanbul Fatih’te restoran giden 3 kişi, istedikleri şarkının çalınmaması üzerine çalışanlara dehşeti yaşattı. Tutulan tetikçinin düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

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Yine Bir ‘İstek Şarkı’ Cinayeti! Tetikçi Tutup Mekanı Kurşunlattılar

İddialara göre, Fatih Kumkapı’da 3 kişi bir restorana gidip şarkı isteğinde bulundu. Şarkının daha sonra çalınacağını söylenince 3 kişi itiraz etti. İşletme sahibi şahısların taşkınlık çıkarması sonrasında üçünü de mekandan çıkardı.

Yine Bir ‘İstek Şarkı’ Cinayeti! Tetikçi Tutup Mekanı Kurşunlattılar - Resim : 1

23 YAŞINDAKİ GARSON HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, daha sonra 3 kişi bir tetikçi tutup, tetikçiyi restorana gönderdi. Mekana motosiklete gelen tetikçi etrafa silahla kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda yaralanan 23 yaşındaki garson Recep Denizhan, hayatını kaybetti. Polis, 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yine Bir ‘İstek Şarkı’ Cinayeti! Tetikçi Tutup Mekanı Kurşunlattılar - Resim : 2

“GÜVENLİĞİMİZ VAR AMA YETERLİ DEĞİL”

Saldırıya tepki gösteren Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu “Burası tarihi ve turistik bir çarşı. İnsanların rahatça gelebileceği bir yer ama maalesef çarşımızın etrafındaki mahalleler biraz bozuldu. Turizm zamanı zaten burası turistlerin tercih ettiği ve acentelerin de tercih ettiği bir yer. Burada aynı anda 4 bin kişiye yemek verebilen bir çarşıyız. Kendi içimizde de özel güvenliğimiz var ama yeterli değil” dedi.

Yine Bir ‘İstek Şarkı’ Cinayeti! Tetikçi Tutup Mekanı Kurşunlattılar - Resim : 3

MÜZİSYEN ONUR ŞENER KATLEDİLMİŞTİ

Daha önce Ankara’da bir eğlenme mekanında 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener, istek parça çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada boğazı cam bardakla kesilerek öldürülmüştü. Şener’in ölümüne sebep olan Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e takdir indirimi uygulanarak 25'er yıl hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Yine Bir ‘İstek Şarkı’ Cinayeti! Tetikçi Tutup Mekanı Kurşunlattılar - Resim : 4

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN MÜZİSYEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kadıköy’de 30 yaşındaki müzisyen Cihan Aymaz, 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diyerek kavga çıkaran Mehmet Caymaz tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim uygulanmamıştı.

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Kaynak: DHA

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