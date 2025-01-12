Çanakkale’de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, İptal Oldu

Ege Denizi’nde etkisini gösteren şiddetli fırtına feribot seferlerine de engel oldu. Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale’de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, İptal Oldu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, feribot seferlerine ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, İptal Oldu - Resim : 1

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Yapılan açıklamada seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi. Buna göre, Kabatepe'den yapılması planlanana yarın ki saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan ise 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin yapılamayacağı ifade edildi.

Çanakkale’de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, İptal Oldu - Resim : 2

Kaynak: AA

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