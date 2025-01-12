İstanbul’un Üç Semtinde Sır Olay, Bir Bir Ortalıktan Kayboldular! Kedili Park’ta Hiç Kedi Kalmadı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan ‘Kedili Park’ olarak bilinen Maçka Sanat Parkı’nın sembolü sokak kedilerinin sayısındaki azalış, hayvanseverlerin dikkatini çekti. Maçka’nın ardından Harbiye, Feriköy ve Kurtuluş semtlerinde de kedilerin ortalıktan kaybolması, “Gizli bir katliam mı var?” sorusunu akıllara getirdi. Söz konusu olaya ilişkin açıklama yapan Şişli Belediyesi “Can dostlarımız Belediyemiz tarafından toplanmamıştır” dedi. Sosyal medyada onlarca kişi “Kediler nerede?” diye sordu.

Esma Karayel Esma Karayel
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İstanbul’un Üç Semtinde Sır Olay, Bir Bir Ortalıktan Kayboldular! Kedili Park’ta Hiç Kedi Kalmadı

İstanbul Maçka Sanat Parkı’nın sembolü haline gelen, gönüllüler tarafından beslenen kediler kayıplara karıştı.

Yaşatacağız Platformu’nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımlara kedilere ne olduğu sorusu yeniden gündeme taşındı.

İstanbul’un Üç Semtinde Sır Olay, Bir Bir Ortalıktan Kayboldular! Kedili Park’ta Hiç Kedi Kalmadı - Resim : 1

Hesaptan yapılan paylaşımda “Kedi parkı olarak anılan Maçka Sanat Parkı'nın kedileri nerede?” diye soruldu.

İstanbul’un Üç Semtinde Sır Olay, Bir Bir Ortalıktan Kayboldular! Kedili Park’ta Hiç Kedi Kalmadı - Resim : 2

ŞİŞLİ BELEDİYESİ “BİZ TOPLAMADIK” DEDİ

Paylaşımın altına Şişli Belediyesi’nden bir açıklama geldi. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: Merhaba, Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre, bahsi geçen adresteki can dostlarımız Belediyemiz tarafından toplanmamıştır. Konunun daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması için Emniyet Müdürlüğüne üst yazı gönderilmiştir. Bilgilerinize sunar, iyi akşamlar dileriz.

HARBİYE, FERİKÖY, KURTULUŞ… TEK TEK KAYBOLUYORLAR

Bir sosyal medya kullanıcısı “Kedileri biz kısırlaştırdık, ne sebeple aldınız nerede bu kediler?” sorusunu sorarak Harbiye, Feriköy, Kurtuluş civarında da kedilerin yok olmaya başladığını söyledi.

İstanbul’un Üç Semtinde Sır Olay, Bir Bir Ortalıktan Kayboldular! Kedili Park’ta Hiç Kedi Kalmadı - Resim : 3

“KAMERALARA BAKILSIN” ÇAĞRISI

Öte yandan paylaşımın altına gelen yorumlarda, kedilerin başka bölgelerde de azalmaya başladığı ifade edilerek, kameralara bakılması için acil çağrı yapıldı. Resmi makamlardan söz konusu olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul’un Üç Semtinde Sır Olay, Bir Bir Ortalıktan Kayboldular! Kedili Park’ta Hiç Kedi Kalmadı - Resim : 4

Kaynak: Haber Merkezi

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Kedi Şişli Maçka
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