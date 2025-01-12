İstanbul’un Üç Semtinde Sır Olay, Bir Bir Ortalıktan Kayboldular! Kedili Park’ta Hiç Kedi Kalmadı

İstanbul Maçka Sanat Parkı’nın sembolü haline gelen, gönüllüler tarafından beslenen kediler kayıplara karıştı.

Yaşatacağız Platformu’nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımlara kedilere ne olduğu sorusu yeniden gündeme taşındı.

Hesaptan yapılan paylaşımda “Kedi parkı olarak anılan Maçka Sanat Parkı'nın kedileri nerede?” diye soruldu.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ “BİZ TOPLAMADIK” DEDİ

Paylaşımın altına Şişli Belediyesi’nden bir açıklama geldi. Belediyenin resmi hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: Merhaba, Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre, bahsi geçen adresteki can dostlarımız Belediyemiz tarafından toplanmamıştır. Konunun daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması için Emniyet Müdürlüğüne üst yazı gönderilmiştir. Bilgilerinize sunar, iyi akşamlar dileriz.

Merhaba, Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre, bahsi geçen adresteki can dostlarımız Belediyemiz tarafından toplanmamıştır. Konunun daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması için Emniyet Müdürlüğüne üst yazı gönderilmiştir. Bilgilerinize sunar, iyi akşamlar… — Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) January 11, 2025

HARBİYE, FERİKÖY, KURTULUŞ… TEK TEK KAYBOLUYORLAR

Bir sosyal medya kullanıcısı “Kedileri biz kısırlaştırdık, ne sebeple aldınız nerede bu kediler?” sorusunu sorarak Harbiye, Feriköy, Kurtuluş civarında da kedilerin yok olmaya başladığını söyledi.

“KAMERALARA BAKILSIN” ÇAĞRISI

Öte yandan paylaşımın altına gelen yorumlarda, kedilerin başka bölgelerde de azalmaya başladığı ifade edilerek, kameralara bakılması için acil çağrı yapıldı. Resmi makamlardan söz konusu olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi